İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yabancı dil öğrenimine yönelik tavsiyeler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, online aplikasyonlar ve web siteleri çok zengin yabancı dil içerikleri sunduğunu belirterek, "Dil becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, bu araçları kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gök, yabancı dil öğreniminde çeşitli yer alan uygulamalardan nasıl daha fazla yararlanılabileceğine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Gök, özellikle sosyal medya bağımlılıklarının, yabancı dil öğrenerek avantaja çevrilebileceğini belirterek, şunları ifade etti:

"İngilizce öğrenmek, bir sınıfta oturup durmadan gramer çalışmak anlamına gelmez. Aslında, İngilizce öğretmenleri genellikle öğrencilerini çeşitli etkileşimli ve eğlenceli yollarla İngilizceyi kullanmaya teşvik eder. Bir kişinin dil anlayışını geliştirmek için, birçoğu dil becerilerinizi kapsamlı ve üretken yollarla geliştiren çok sayıda seçenek vardır. Online aplikasyonlar ve web siteleri çok zengin İngilizce ve diğer dillerin içeriklerini sunuyor. Dil becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, bu araçları kullanabilirsiniz"

Salgınla değişen alışkanlıklar, zaman ve mekan zorunluluğu olmadan istenilen her ortamdan yabancı dil öğrenilebileceğini kanıtladığına vurgu yapan Gök, evde yabancı dil öğrenmenin mümkün olduğunu ifade etti.

"Yabancı dil öğrenimi, görsel ve işitsel duyu organları ile desteklenmeli"

Gök, yabancı dil öğreniminin, görsel ve işitsel duyu organları ile desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, görsel, işitsel duyu organlarının ne kadar çok etkileşim içine girebilirse o kadar iyi ve hızlı yabancı dil öğrenildiğini belirtti.

Etkili bir yabancı dil öğrenimi için 5 alternatif yolu sıralayan gök, şunları kaydetti:

"21'nci yüzyılda, dünyanın her yerinden birçok insan sosyalleşmek, etkileşim kurmak ve eğlenmek için video oyunlarını seçiyor. Bu, küresel bir sosyal çevre oluşturmak için altın bir anahtar sağlayabilir.

Podcast yayınları ve sesli kitapların popülaritesi son yıllarda oldukça fazla. Çoklu görev yaparken kullanılabilecek ilgi çekici bir eğlence biçimi olan bu yayınlarla dinleyerek yeni bir dilde bilgi edinebilirsiniz.

"Kendinizi rahat hissettiğiniz bir anda, sevdiğiniz bir diziyi veya filmi İngilizce alt yazılı olarak izlemek, dilin aktif kullanımına maruz kalmayı sağlıyor. Bu yöntem dil öğrenimin de oldukça etkili.

Yabancı dildeki şarkıları altyazıları ile dinlemek hem zevkli hem de kolay kelime kazanımı sağlamaktadır.

Online sesli sözlükler ve çok dilli çeviri programları dil öğrenmede oldukça önemli destektir."

Gök, özellikle sosyal medyada İngilizce veya öğrenilen başka bir yabancı dilin, iletişim aracı olarak kullanıldığı tüm aplikasyonların yararlı olduğunu ve kullanılması gerektiğini de kaydetti.