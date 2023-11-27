Bu yıl zeytin budama dönemi erken geldi, testere bilemeye talep çoğaldı

Zeytin üreticilerinde budama hazırlıkları başladı, bıçakçılarda yoğunluk arttı

AYDIN - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da, bu yıl zeytindeki 'yok yılı' sebebiyle hasat sezonu erken biterken, zeytin budama sezonu da erken başladı. Üreticiler yeni sezon için hazırlıkları yaparken, bıçakçılarda da testere bileme ve satış yoğunluğu arttı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytin sezonunun bitmesi ile birlikte zeytin ağaçlarını budama hazırlıkları başladı. Yeni sezon için eksiklerini tamamlamak isteyen üreticiler ise bıçakçıların yolunu tuttu. Budama sezonu ile birlikte bıçakçılarda da testere satışları ve bileme yoğunluğu arttı. Zeytin ağaçlarını gelecek sezona hazırlamak isteyen üreticiler ise testerelerini biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.

Budama işinin bu yıl erken başladığını ifade eden üreticilerden Adem Gökcük; "Bu yıl zeytinler malum çok noksan ve dökülme çok yaptı. Yüzde 80 dökülme yaptı. Hasat dönemi erken biteceğinden ötürü testeremizi kesici aletlerimizi yani budama için gerekli bütün malzemelerimizi şimdiden alıyoruz. En kısa zamanda bu bakım işlerine başlayacağız. Hazırlığımızı yapıyoruz. Budama işi bu sene çok erken başlayacak, malum zeytinin az olmasından ötürü. Herkes bu hazırlığı yapmaktadır" dedi.

"Bu sene zeytin yok, budama erken başladı"

Yeni sezon için zeytin ağaçlarını hazırladıklarını ifade eden üreticilerden Musa Türk ise "Yaklaşık 8 yaşından beri bu işin içindeyim. Yani atadan çiftçiyiz. Toprakla uğraşıyoruz. Zeytin ağaçlarımız var. Bu sene zeytin yok, o yüzden budama sezonuna erken başladık. Allah nasip ederse başlayacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Testerelerimizi aldık. İşimiz bu. Testere seçerken genelde Hakkı ustamızın önerdiğini alıyoruz. Bu sene hasadımızı yaptık. Şimdi de budamasını yapacağız. Yeni sezon için ağaçlarımızı hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Testere satış ve bilemede hareketlilik başladı"

Aslen bıçakçıların merkezi olan Denizli Yatağanlı olan Arzu, Hakkı Karakaya çifti, 12 yıldır Aydın'da bıçakçılık yapıyor. Baba mesleği olan bıçakçılığı devam ettirdiklerini ifade eden Arzu Karakaya, sezon hazırlığı yapmak isteyen üreticilerin yapacakları işe ve ağaç adedine göre testere önerilerinde bulunduklarını ifade ederek "Budama sezonunun erken başlaması sebebiyle bizde de testere bileme ve satışlarında hareketlilik başladı. Zeytinler azdı. Hasat az olduğu için. O yüzden budamaya da erken başlamak zorunda kaldı üreticiler. Bununla beraber budama sezonu hazırlıklarına başladılar. Biz de bu sene testere bileme 50 TL olarak yapıyoruz. Tabi testereyi bilemek de önemli. Elimizle değil makineyle yapıyoruz. 3 işlemden geçiyor. Bunun da yapan kişinin usta olması önemlidir. Testerelerimiz ise 100 liradan başlıyor. Tahta saplılarımızı daha az işi olanlara öneriyoruz. Diğerlerini de daha çok işi olan, bu işi ticaret olarak yapan kişilere öneriyoruz. Onlar daha kalitelilerini alıyorlar. Orta ve kalın diş olarak kullanıyorlar. Kalın diş testerelerimizi kalın dallarda daha rahat kullanıyorlar. İnce dalların zarar görmemesi için ise ince diş testereyi tercih ediyorlar. Yetişemedikleri yüksek yerler için de ayrıca sırık testereleri tercih ediliyor. Ucuna sırığı takıp daha rahat budama yapabiliyorlar. Testerede fiyat aralığımız ise 100 TL'den başlıyor 350 TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.