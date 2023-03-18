Bu Yıl İçinde 79 Şirkete 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' Statüsü Verildi

Dış Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak, şubat ve mart ayları içinde toplam 79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı', 32136 sayılı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, bu yılın ocak, şubat ve mart ayı içinde toplam 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi. Bu şirketler arasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, SOCAR Türkiye Petrol, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, İzmir Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, TOFAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.