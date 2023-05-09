Bu uyarıyı kulak ardı etmeyin: 'Araç bakımları düzenli yapılmalı'

Otomobilin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması için düzenli bakım yaptırılması konusunda uyaran uzmanlar, sık sık kontrolden geçirmek ve servislerini aksatmamanın aracın ömrünü uzattığını belirtiyor.

Otomobilin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması için düzenli bakım yaptırılması konusunda uyaran uzmanlar, sık sık kontrolden geçirmek ve servislerini aksatmamanın aracın ömrünü uzattığını belirtiyor.

Araçların düzgün çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapılması gereken en önemli bakım işlemlerinden birinin motor olduğu bilinirken, düzenli bakımlarının aksatılmaması gerekiyor.

Araç motorunun yağ bakımları yapılmadığı takdirde arızaların meydana gelebileceğine vurgu yapan 25 yıllık otomotiv tamircisi Hasan Balta, sürücülere uyarılarda bulundu. Bir insan için gıda ihtiyacı nasıl gideriliyorsa, araç için de yağ bakımlarının ihtiyaç olduğunu dile getiren Balta, "Araç bakımında kilometre bakımı geçerse motorda yorgunlaşma, yağ yakma, motora zarar verme, yağ eksiltme gibi olumsuzluklar meydana gelir. Araç bakımı, bir nevi ihtiyacın giderilmesidir. Bu bakımların muhakkak yapılması lazım. Aracın kullanımında konforun oluşması için bakım şarttır. Bir insan için gıda ihtiyacı nasıl gideriliyorsa, araçlar için de yağ bakımları ihtiyaçtır" dedi.

Otomobilin gereğinden fazla yakıt tüketmesinin motor bakımının ertelenmesinden kaynaklı olabileceğine değinen Balta, "Araç bakımı yapılmadığı takdirde motorda yüksek sesli çalışmalar olur. En önemli boyutlardan biri de aracın çekiç verimi düşer, yakıt daha fazla harcamaya başlar ve aracın beyni düzensiz çalışır. Bu da zamanla o motoru yıpratarak ölmesine neden olur. Özellikle uzun yolda sürücüler araç bakımları konusunda 4 teker balata fren sistemi, lastik basınç havalarının kontrolü, sileceklerimizin kontrolü, özellikle de emniyet kemerlerinin kontrolü çok önemlidir. Muhakkak aracın periyodik bakımının hepsi yapılması gerekiyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR