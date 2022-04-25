Bu otun kilosu bin liradan yok satıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu otun kilosu bin liradan yok satıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bu otun kilosu bin liradan yok satıyor

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan adeta yok satıyor.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan adeta yok satıyor.

Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor. Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Batman, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title