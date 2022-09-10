Bu köyde yaşayanların yüzde 90'ının gelir kaynağı 'soğan'

Kırıkkale'de içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı sebebiyle coğrafi işaret tescili alan "Kılıçlar soğanı"nın kilosu tarlada 8, tezgahta ise 12 liradan satılıyor. Soğan üreticileri, hem verimden hem de fiyattan memnun olduklarını söyledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yetişen ve adını köyünden alan "Kılıçlar soğanı", yüksek rekoltesi ve fiyatıyla bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Kılıçlar köyünde yaşayan vatandaşların yüzde 90'ının gelir kaynağı olan soğanın kilogramı tarlada 8, tezgahta ise 12 liradan satılıyor. "Kılıçlar soğanı", içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı sebebiyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılıyor. Mart ayında ekimi yapılan coğrafi işaretli "Kılıçlar soğanı"nın hasadına eylülün ilk haftasında başlanıyor.

"Tezgahta da 10-12 liradan satılıyor"

Soğan üreticisi Aydın Payar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada köyde yaşayanların yüzde 90'ının geçim kaynağının "Kılıçlar soğanı" olduğunu söyledi. "Kılıçlar soğanı"nın 2018 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini ifade eden Payar, "Köyümüzün toprağına has bir soğandır. Başka illerde yoktur. Soğanımızın özelliği çok yumuşaktır, yemekte kaybolur, diğer soğanlar gibi sert değildir. Çiğ köftede de soğanımız kaybolur gider. Köyümüzün yüzde 90'ı soğan ekiyor. Bu sene fiyatları gayet güzel. Kilogramı 8 liradan toptan gidiyor. Tezgahta da 10-12 liradan satılıyor. Toptancı arkadaşlar gelip alıyorlar. Halde ve yol boylarında satılıyor. Bu yıl soğanın rekoltesi biraz daha yüksek, verimi de fiyatı da yüksek" dedi.

"Bu sene 50 ton kadar soğan alacağım"

Verimden ve fiyattan memnun olduğunu belirten soğan üreticisi Mehmet Kargın ise, "Soğanımız mart ayında ekiliyor. Atalarımızdan gördüğümüz gibi yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Bu sene biraz daha fiyatı güzel. 8 liradan alıcısı var toptan. Diğer senelere göre de güzel. Bu sene 50 ton kadar soğan alacağım. Komşularımızla birlikte bu işle uğraşıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE