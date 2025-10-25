Haberler

Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları

Güncelleme:
QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon, yüzde 56,05'lik düşüşle bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti yüzde 7,84'lük düşüşle kayıplara neden oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 56,05 düşüşle QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,84'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON0,304499-56,05
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,299859-19,72
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21,774206-16,13
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON0,75115-15,98
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)8,232205-15,26
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,392445-14,81
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,396134-12,87
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON19,050965-11,21
İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON11,010435-10,34
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON1,599968-10,22
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009849-7,84
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,015928-7,20
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011315-5,83
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014547-2,64
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208455-2,48
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011058-2,16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,10055-2,09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,341314-1,47
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,013126-1,32
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,053816-0,47
(Bitti)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
