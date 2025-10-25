Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları
QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon, yüzde 56,05'lik düşüşle bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti yüzde 7,84'lük düşüşle kayıplara neden oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 56,05 düşüşle QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,84'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
|QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON
|0,304499
|-56,05
|AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,299859
|-19,72
|PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|21,774206
|-16,13
|PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,75115
|-15,98
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,232205
|-15,26
|BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,392445
|-14,81
|PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,396134
|-12,87
|TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
|19,050965
|-11,21
|İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|11,010435
|-10,34
|ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
|1,599968
|-10,22
|Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009849
|-7,84
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015928
|-7,20
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011315
|-5,83
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,014547
|-2,64
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,208455
|-2,48
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011058
|-2,16
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,10055
|-2,09
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,341314
|-1,47
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013126
|-1,32
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,053816
|-0,47
