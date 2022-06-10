Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler

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Bu hafta yatırım araçları performansı

AA - Bahar Kara - Ekonomi
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,24 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,87, dolar/TL yüzde 2,95, avro/TL yüzde 0,95 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,24 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,87, dolar/TL yüzde 2,95, avro/TL yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.511,36, en yüksek 2.684,77 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,24 azalarak 2.543,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 kazanımla 1.011,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,87 artışla 6.774,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.611,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.658,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,95 değer kazanarak 17,0120 liraya, avro da yüzde 0,95 artışla 17,8860 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,03 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,14 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi

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