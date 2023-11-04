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Bu Hafta En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,56 ile Ak Portföy RTH Serbest Özel Fon oldu. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Metaverse ve Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,50 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,26 ile Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

En Çok Kaybettiren İlk 10 Yatırım Fonu

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,362693-16,26
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)76,957808-13,08
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)371,244496-10,45
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON3,931362-10,31
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)8,490536-10,17
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26,666674-9,25
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)52,469887-8,33
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON6,595471-8,18
KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON2,487876-7,48
ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,843718-6,34
En Çok Kaybettiren İlk 10 Emeklilik Fonu

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,57898-3,35
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,192774-2,39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,068256-2,36
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,204013-2,15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,087493-2,11
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,071062-2,08
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,122831-2,04
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,034589-1,91
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,216582-1,85
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,183707-1,73
(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

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