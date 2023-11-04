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Bu Hafta En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,56 ile Ak Portföy RTH Serbest Özel Fon oldu. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Metaverse ve Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,50 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...