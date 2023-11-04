Bu Hafta En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Ekonomi Haberleri
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,56 ile Ak Portföy RTH Serbest Özel Fon oldu. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Metaverse ve Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,50 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,26 ile Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|En Çok Kaybettiren İlk 10 Yatırım Fonu
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,362693
|-16,26
|AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|76,957808
|-13,08
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|371,244496
|-10,45
|INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
|3,931362
|-10,31
|HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,490536
|-10,17
|HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|26,666674
|-9,25
|DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|52,469887
|-8,33
|DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
|6,595471
|-8,18
|KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
|2,487876
|-7,48
|ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,843718
|-6,34
|En Çok Kaybettiren İlk 10 Emeklilik Fonu
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,57898
|-3,35
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,192774
|-2,39
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,068256
|-2,36
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,204013
|-2,15
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,087493
|-2,11
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,071062
|-2,08
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,122831
|-2,04
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,034589
|-1,91
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,216582
|-1,85
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,183707
|-1,73