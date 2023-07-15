Bu Hafta En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,99 ile Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise 5,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...