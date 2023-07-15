Bu Hafta En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 69,40 ile 'Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon' oldu. FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,26'lık düşüşle tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON, DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON, ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON, A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON, A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON, HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON, QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU