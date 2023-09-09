Bu Hafta Borsa, Altın ve Dolar Kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,34 kazançla tamamladı. Altın ve dolar da yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,34 kazançla 8.325,30 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.090,21 puanı, en yüksek 8.398,44 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,25 kazançla 7.621,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 9,19 yükselişle 9.139,77 puana ve Mali Endeks yüzde 6,19 kazançla 8.266,22 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 3,07 değer kazancıyla 13.372,74 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,19 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 22,52 ile ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 21,56 ile Ülker Bisküvi Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,51 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 7,31 ile Yayla Gıda, yüzde 6,17 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 371 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding, 335 milyar 754 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 317 milyar 889 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Bu hafta dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalışla 1.662 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,05 azalışla 11 bin 23 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,50 değer kazanarak 26,8510 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,50 azalışla 28,8160 lira oldu.

Geçen hafta 33,8570 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92 azalarak 33,5460 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 azalışla 30,1820 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)