Bu Hafta Borsa, Altın ve Dolar Kazandı

Bu hafta borsa, altın ve dolar yatırım araçları kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamlandı. Altın ve dolar da değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,74 kazançla 5.634,54 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,62 artışla 6.834,35 puana, Mali Endeks yüzde 7,48 primle 6.172,52 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 10.203,78 puana yükseldi.

Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 6,65 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 290 milyar 623 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 artışla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 kazançla 11 ban 22 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 26,1530 lira, avronun satış fiyatı yüzde 3,30 artışa 29,3870 lira oldu.

Geçen hafta 33,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,86 artarak 34,4280 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,04 kazançla 30,5370 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)