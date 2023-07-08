Bu Hafta Borsa, Altın ve Dolar Kazandı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,43 kazançla 6.187,09 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 5.867,23 puanı, en yüksek 6.223,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 9,15 kazançla 5.484,21 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,35 artışla 6.178,27 puana, Mali Endeks yüzde 4,86 primle 5.743,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,44 değer kazancıyla 9.955,67 puana yükseldi.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtımı yüzde 22,87 ile Astor Enerji, yüzde 21,17 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 1,08 ile Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret, yüzde 1,07 ile İş Bankası (C), yüzde 0,15 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 695 milyon lirayla Sasa Polyester, 296 milyar 976 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 295 milyar 115 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 artışla 1.615 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,43 kazançla 10.820 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,02 değer kazanarak 26,0470 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,15 düşüşle 28,4490 lira oldu.

Geçen hafta 33,0110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,39 artarak 33,4700 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04 kazançla 29,3510 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)