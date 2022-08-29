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Promosyon yoğunluğu sokağa taştı

Ekonomi Haberleri

Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Bankaların 7 bin 500 liralık promosyon açıklaması üzerine Sivas kent merkezinde bulunan bankaların önünde emekli vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, saatlerce sıralarının gelmesini bekledi. Saatlerce sırada bekleyen ve işlem yapamadan geri dönen vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Nazife yıldırım, "Sabahtan itibaren bu kuyruğun başına bir zabıt koyacaklar, ondan sonra düzenli olabilir" dedi.

Promosyon için kilometrelerce uzaklıktan geldi

Sivas'a 60 kilometre uzaklıktan gelen Kadir Solmaz, "7 bin 500 lira alabilmek için bekliyoruz. 4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz. Şu an aldığım banka 750 lira promosyon veriyor, bende daha yüksek veren buraya taşımak istedim" şeklinde konuştu.

Bu da promosyon yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sivas Ekonomi Haberler

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