BTSO'nun Enerji Verimliliği Merkezi geçen yıl 14,3 milyon lira tasarruf ettirdi

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde 7 yıldır faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezince (EVM) yapılan çalışmalarla sadece geçen sene 14 milyon 338 bin lira tasarruf sağlandı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) 2015 yılında hayata geçirilen merkez, endüstriyel işletmelerin faaliyetlerini, kalite ve verimliliği düşürmeden daha az enerji tüketimiyle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yetkilendirilen ve bünyesinde akredite Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı bulunan merkez, son dönemde giderek önemi artan sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanında işletmelere rehberlik ediyor.

Fabrikalarda detaylı enerji etüt çalışmaları yapan uzmanlar, enerji tüketen tüm ekipmanlarda verimlilik ölçümlerini tamamlayıp sonuçları raporluyor.

Uygulanabilecek önlem seçeneklerini teknik ve ekonomik boyutlarıyla analiz eden uzmanlar, bulgular ve öneriler, tasarruf edilecek enerji türü ile miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri konusunda firma yetkililerini bilgilendiriyor.

Hazırlanan yol haritasıyla tesis ve ekipmanlarda enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli uygulamalar faaliyete geçiriliyor.

Çalışmalarla karbondioksit salımı azaltıldı

Kuruluşundan bu yana çeşitli illerde onlarca işletmede verimlilik etütleri yapan BTSO EVM, 2021 yılındaki enerji verimliliği çalışmalarıyla otomotiv, tekstil, kimya başta olmak üzere farklı sektörlerdeki işletmelere önemli avantajlar sağladı.

Geçen yıl 4 milyon 270 bin 202 ton petrole eş değer verimlilik kazanımıyla, 14 milyon 338 bin lira maddi tasarruf elde edildi.

Aynı dönemde 12 bin 722 ton karbondioksit salımı da azaltıldı.

Merkezin avantajlarından faydalanmayı tercih eden bir tekstil fabrikasında yapılan tetkikler sonucunda, 61 kaçak nokta belirlendi.

Bu fabrikanın yılda 363 bin 679 kilovatsaat fazla elektrik harcamasının önüne geçildi ve yılda 405 bin lira tasarruf elde edildi. Bu sayede yılda 200 ton karbondioksit salımı da engellendi. Firma, bu çalışmalar için sadece 6 bin lira ayırdı.

"Güçlü bir sanayi için önemli fırsatlar sunuyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, Avrupa Birliği (AB) ile ticarette rekabet gücünün korunması bakımından Bursa'da "ikiz dönüşüm" olarak nitelendirilen hem dijital hem de yeşil dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Buna hazırlıklı olmak için işletmelerin bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:

"Hayata geçirdiğimiz BTSO EVM tarafından tasarlanan enerji yönetimi ve yalın proses verimliliği uygulamaları, güçlü bir sanayi için önemli fırsatlar sunuyor. Merkez, Yeşil Mutabakata uyum sürecinde karbon emisyonlarının ölçülmesi, enerji verimliliği etütlerinin yapılması, proses verimliliği çalışmaları, temiz üretim ve sürdürülebilirlik çalışmaları, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi kurulması ve çalışanlara yönelik uygulamalı eğitimler ve verimlilik faaliyetleri ile firmalara rehberlik etmektedir."

Burkay, enerji verimliliğinin hem maliyetlerin azaltılması hem de sürdürülebilirlik konularında öneminin gittikçe arttığını ifade etti.

İşletmelerin en büyük maliyet kalemi olan enerjide tasarruf tedbirlerinin verimliliği artırarak maliyetlerin aşağı çekilmesine yardımcı olacağını anlatan Burkay, "Şirketlerin enerjisini daha verimli kullanmasını arzuluyoruz. Bu noktada tüm işletmelerimizin merkezin sunduğu avantajlardan faydalanmalarını istiyoruz. Yeşil Bursa'yı yeşil dönüşümün de lider kenti haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.