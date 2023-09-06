BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Orta Vadeli Program'ı Değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burkay, programın ekonomiyi sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacağını belirtti ve öngörülebilir bir yapının toplumsal, finansal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini önemsediğini ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının toplumsal, finansal ve ekonomik anlamda planlanan bu programla güçlendirilmesini oldukça değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Burkay, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

Burkay, iş dünyası başta olmak üzere ekonominin tüm dinamiklerinin ortak aklıyla gelecek 3 yılın yol haritasının kapsamlı bir şekilde belirlendiği Orta Vadeli Program'ın hayırlı olmasını temenni etti.

Kalkınma hamlelerinin temelini oluşturan nitelikli üretimin desteklenmesi, işletmelerin finansmana erişimlerinin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımların ekonomiyi sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacağını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulanması, iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, istihdam piyasasının ve ihracatçı firmalarımızın desteklenmesi, programın başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının toplumsal, finansal ve ekonomik anlamda planlanan bu programla güçlendirilmesini de oldukça değerli buluyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletimizin refahı ve ülkemizin idealleri doğrultusunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz."