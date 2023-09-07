BTO Başkanı Rahmi Kula, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi Açıklaması

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, "OVP kararlılıkla uygulandığı takdirde geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir program olacaktır.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, "Ovp kararlılıkla uygulandığı takdirde geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir program olacaktır." dedi.

Kula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programın, piyasa beklentilerinin yönetilmesi ve belirsizliğin azaltılması için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 3 yıllık temel makroekonomik hedeflerinin belirlendiğini, bu hedefler doğrultusunda iş dünyasının beklentilerinin pozitif bir rotaya gireceğini aktaran Kula, OVP'yi, "piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası" olarak niteledi.

Programın ülke için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Kula, şunları kaydetti:

"OVP kararlılıkla uygulandığı takdirde geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir program olacaktır. İş dünyası geleceğe dair yol haritası bekliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ülkemiz için önemli bir kazanım olmuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."