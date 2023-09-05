BTM Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Altun, Bosforas Girişimine Yatırım Yaptı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Altun, Bosforas isimli girişime 22.5 milyon lira değerleme üzerinden 2.7 milyon liralık yatırım yaptı. Bosforas, lojistik ve teknoloji destekli çözümleri ile B2B ticareti kolaylaştırmak amacıyla hizmet veren bir B2B e-ticaret platformudur.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Altun, Bosforas isimli girişime 22.5 milyon lira değerleme üzerinden 2.7 milyon liralık yatırım yaptı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu, yönetiminin önemli bir bölümünü ise İTO Meclis Üyeleri'nden belirlediği BTM'den bir yatırım haberi daha geldi.

İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Yavuz Altun, BTM'nin Bosforas isimli girişimine 22 milyon 500 bin lira değerleme üzerinden 2.7 milyon liralık yatırım yaptı.

Bosforas lojistik ve teknoloji destekli çözümleri ile B2B ticareti kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla Türkiye ve çeşitli ülkelerde hizmet veren bir B2B e-ticaret platformu. www.bosforas.com sitesi üzerinden hizmet veren şirket, üretici, dağıtıcı ve toptancıların, ürünlerini dijital pazarlama ve yeni nesil iletişim araçları ile daha geniş kitlelere ve coğrafi alanlara ulaştırabilmesini sağlıyor.

Sunulan özelleştirilmiş lojistik ve finansal çözümlerle KOBİ'lerin toptan ürün ve hizmetlere tek noktadan ulaşmasını mümkün oluyor. Bosforas, bu yatırımdan elde ettiği gelirle global arenadaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı planlıyor.

Yapılan bu yatırım ile BTM girişimlerine bu yıl içinde yapılan yatırım değerlemesinin tutarı 1 milyar 66 milyon 278 bin TL'ye ulaştı. BTM girişimlerine BTM'nin kurulduğundan bugüne kadar ise 5 milyar 268 milyon 730 bin TL değerleme üzerinden yatırım yapıldı.