BTM'nin başarısı Belçika'da ödülle taçlandırıldı

UBI Global tarafından yılın ilk ayında "Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi" arasında gösterilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ödülünü Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen törende aldı.

UBI Global tarafından yılın ilk ayında "Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi" arasında gösterilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ödülünü Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen törende aldı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, BTM, dünya genelinde 1900'e yakın kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileri ile bir endeks oluşturan ve bu konuda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan İsveç merkezli UBI Global tarafından, üniversiteler de dahil kamu ve özel sektör kuluçka merkezleri arasında "Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi" sıralamasına seçildi.

BTM'nin elde ettiği bu başarı Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen ödül töreni ile taçlandırıldı. Ödülü, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, UBI Global Üst Yöneticisi (CEO) Ali Amin'in elinden aldı. Elbaşı, ödül öncesinde düzenlenen "Yetenek" konulu panelin konuşmacıları arasında yer aldı.

UBI Global, BTM (Türkiye), Kerala Startup Mission (Hindistan), MIDITEC (Brezilya), NEXUS (Brezilya) ve Shanghai Caohejing Hi-tech Park Innovation Center (Çin) kuluçka merkezlerini dünyanın en iyi kuluçka merkezleri olarak ilan etmişti. Yılın en iyi kuluçka merkezi ise bu 5 kuruluş arasında yer alan Kerala Startup Mission oldu.

"Girişimcilerimizin merkezi olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü Elbaşı, "Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olarak seçilmek bizi çok gururlandırdı. BTM olarak 5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türk girişimciliğinin küresel yarıştaki onur projesi olmayı başardık. Çizgimizden ve hizmetlerimizden ödün vermeden, girişimcilerimizin merkezi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, salgın öncesinde de yine UBI Global tarafından "Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi" seçilmişti.

Verilen bilgiye göre, UBI Global, inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak için 2013'te İsveç'in başkenti Stockholm'de kuruldu.

Bu konuda dünyanın en önemli oluşumu olarak gösterilen kuruluş, benchmark ve endeks çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırma programlarının ortak özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

UBI Global, bu çalışmalar sonucunda kuluçka ve hızlandırma programlarının daha cazip hale gelmelerine ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerine katkı sunuyor.