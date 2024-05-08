BTK, uçtan uca ses kalitesi ölçümlerinde yöntem değişikliği yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, uçtan uca ses kalitesi ölçümlerinde kullanılan ve ölçüm yönteminde tanımlanan Ortalama Kanaat Değeri'nin (OKD) hesaplanmasına dair yöntemleri değiştirdi.

BTK tarafından hazırlanan konuyla ilgili yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası standartları takip ederek vatandaşların aldığı mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren BTK, Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince (ITU) güncellenen hizmet kalitesi ölçüm referans dokümanını kendi düzenlemelerinde de güncel hale getirdi.

ITU, teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, uçtan uca ses kalitesi ölçümlerinde kullanılan ve ölçüm yöntemi ITU-T P.862 tavsiye kararında tanımlanan OKD hesaplanmasına dair yöntemlerde değişikliğe gitti.

BTK de ITU'nun güncellemesine paralel olarak mevzuatta güncelleme yaptı ve 'ITU-T P.862' ifadesini 'ITU-T P.86x' olarak değiştirdi. Böylece daha kapsayıcı bir yöntem izlenerek tavsiye kararlarının teknolojiye bağlı olarak güncellenmesi durumunda güncel dokümanın BTK mevzuatında sürekli yer alması sağlandı.

Düzenlemenin, vatandaşların ve mobil elektronik haberleşme hizmet sağlayıcılarının kalite standartlarını yükseltmesi bekleniyor.

Sektörde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak yapılan değişiklik, mobil elektronik haberleşme alanında daha güvenilir, etkili ve kullanıcı dostu hizmetlerin sunulmasını teşvik ediyor.

Ortalama Kanaat Değeri nedir?

OKD, mobil haberleşme sistemlerinin ses veya video kalitesini değerlendirmek için yapılan testlerde kullanılan bir metrik olarak tanımlanıyor.

İletişim kanallarındaki test verisinin sonuçlarını sayısal bir değere dönüştürerek iletişim kalitesini nicel olarak ifade etmeyi sağlayan OKD, böylece iletişim kalitesinin artırılması için hizmeti sunan işletmecileri yönlendiriyor.

Dünya çapındaki en iyi uygulamalara bakıldığında genellikle sahada kurulum yapan işletmeciler, hizmeti devreye almadan önce bu tür testler koşturarak sistemlerinde bir arıza olup olmadığına bakıp gerekirse kurdukları sistemi optimize ediyor.

Değer, genellikle 1-5 arasında yer alıyor. OKD değeri ne kadar yüksekse veri kalitesi o kadar iyi olarak görülüyor. 5'e yakın bir OKD değeri mükemmel, 1'e yakın bir değer ise kötü bir iletişim deneyimini ifade ediyor.

OKD testleri, iletişim sistemlerinin performansını değerlendirmek ve hizmet kalitesini iyileştirmek için dünya çapında kullanılan standart ve önemli bir araç olarak görülüyor.