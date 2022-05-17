BTK'de 'Dijital Oyunlar Seminer ve Çalıştayı' yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, oyun ekonomisinin ve Türkiye'nin bu alandaki pazar payının büyütülmesi gerektiğini belirterek "Dijital oyunlar konusunda önemli ve kritik bir pazarız. Bunun fırsatlarını iyi değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Oyunlar Seminer ve Çalıştayı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dijitalleşme sürecinin en önemli parçası olan internetin oyunlar üzerinde önemli bir etki bıraktığını söyledi.

Türkiye'de internet teknolojilerinin etkin şekilde yaygınlaşmasıyla çocuklar ve gençlerin de dijital dünya ile yakınlaşmalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Sayan, "Bu teknolojiler içerisinde dijital oyunlar, bugün gençlerin en çok rağbet gösterdiği alanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Düzenlenen e-spor turnuvaları, hackathon yarışmaları, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, çeşitli simülasyon çalışmaları oldukça popüler hale gelmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, dijital oyun sektörünün çığır açıcı ilerleme kaydettiğini belirterek Kovid-19 salgınının etkisiyle dijital oyun sektörünün 2021'de, küresel oyun pazarında 175,8 milyar dolara ulaştığını anlattı.

"Ülkemizde dijital oyunlardan elde edilen gelir 1,2 milyar dolar"

Bu tutarın 79 milyar dolarının mobil oyunlardan, 49,2 milyar dolarının konsol oyunlarından, 33,3 milyar dolarının indirilebilir bilgisayar oyunlarından ve kalanının da tablet ve tarayıcı bilgisayar oyunlarından oluştuğunu aktaran Sayan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de de oyun sektörü her yıl olduğu gibi 2021'de büyümeye devam etti. Ülkemizde dijital oyunlardan elde edilen gelir 880 milyon dolardan 1,2 milyar dolara yükseldi. Bunun 600 milyon doları mobil oyunlardan elde edildi. Bir önceki yıla göre oyun sektörüne yapılan yatırımlar 20 kat artarak 13,1 milyon dolardan 266 milyon dolara yükseldi. Türk oyun sektörü 2021 yılında en çok yatırım alan sektör oldu. Rakamlar da gösteriyor ki sürekli gelişen ve ilerleyen bir sektörle karşı karşıyayız."

Sayan, oyun sektörü konusunda çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade ederek Türkiye'nin bu anlamda dinamik bir nüfusa sahip bulunduğunu ve istihdam potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Oyun ekonomisinin ve Türkiye'nin bu alanda pazar payının büyütülmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, şunları kaydetti:

"Zararlı oyunlara karşı iyi bir koruma ve rehberlik felsefesi benimsemeliyiz. Özellikle yerli üreticilerimizin ortaya koyduğu doğru kurgulanmış, tasarlanmış işlere destek vermek önemli. Dijital oyunlar konusunda önemli ve kritik bir pazarız. Bunun fırsatlarını iyi değerlendirmeliyiz. Gençlerimizin bireysel yetenek ve oyun merakının, bizler için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu alanda yapılacak her türlü çalışmayı desteklemeye hazırız."

Sayan, ailelere de çocuklarının bilgisayarı-interneti kullanma alışkanlıklarını ve özellikle oyun oynama sürelerini izleyerek sınırlandırmaları ve video seyrederken çocukları yalnız bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.