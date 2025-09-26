Haberler

BTK'dan Yasa Dışı Sorgu İddialarına Cevap: Asılsız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Yalan haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve bu kapsamda gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Kurumun NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, "USOM'dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur." ifadesi kullanıldı.

USOM'un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen süreçlere ilişkin kasıtlı olarak yalan haber yapıldığı belirtilen açıklamada, yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

