BTK Başkanı Karagözoğlu: Ramazan dualarımızla Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Müslüman kardeşlerimizin haksızlığa uğradığı bu zor zamanlarda dualarımız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için yükseldi. Dilerim bundan sonraki Ramazanlar tüm Müslüman alemi için huzur ve barış içinde geçer." dedi.

Karagözoğlu, BTK ev sahipliğinde ULAK Haberleşme AŞ tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birleştirici gücünü hissetmek için bir araya gelindiğini söyledi.

Ramazan ayının bu yıl buruk karşılandığını belirten Karagözoğlu, "Gözlerimizi Gazze'ye çevirdiğimizde, orada yaşanan zulüm ve acıyı gördük. Müslüman kardeşlerimizin haksızlığa uğradığı bu zor zamanlarda dualarımız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için yükseldi. Dilerim bundan sonraki Ramazanlar tüm Müslüman alemi için huzur ve barış içinde geçer." diye konuştu.

ULAK Haberleşme, ULAK Baz İstasyonu gibi ülkenin milli ve yerli ürünlerinin yanı sıra mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri ile 5G ve ötesi teknolojilerindeki AR-GE deneyimi ve SDN tabanlı çözümleriyle, Türkiye'nin altyapı ve iletişim alanındaki milli gücünü artıran kritik bir rol üstlendiğini anlatan Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kırsal bölgelerde baz istasyonu kurulumuna yönelik Evrensel 1, Evrensel 2 ve Evrensel 3 projelerinde de ULAK baz istasyonları kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde, ULAK Haberleşme AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen baz istasyonlarının kullanımının artırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolünü de ülkemizin 'yerli ve milli üretim' vizyonu için önemli bir adım olarak görüyorum."

"Sizler toplumumuzun en değerli yapı taşlarısınız"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de günümüz dünyasında herkesin farklı geçmişlere, kültürlere ve yaşamlara sahip olduğunu belirterek, "Ancak bu farklılıklarımızın bizi bir araya getirmesi ve güçlendirmesi gerektiğini unutmamalıyız. Birbirimizi anlamak, saygı göstermek ve desteklemek, toplumumuzun en önemli değerlerinden biridir." dedi.

Gençlerin toplumun en değerli yapı taşları olduğunu dile getiren Kömürcü, "Geleceği inşa eden ellerinizde büyük bir güç ve sorumluluk yatıyor. Hayatınızda karşılaştığınız her zorluk şu an fark etmezseniz bile sizi daha güçlü kılıyor ve başarıya bir adım daha yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kömürcü, iftar programına katılan tüm konuklara teşekkür ederek, ülkenin geleceği için durmadan çalışmaya, gençlere örnek birer lider olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.