BtcTurk Grup Şirketleri CEO'luğu görevine Tevfik Kınık atandı

Güncelleme:
BtcTurk, Tevfik Kınık'ı grup şirketlerinin CEO'su olarak atadı. Kınık, şirketin stratejik yönetiminden ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden sorumlu olacak.

BİTCOİN alım satım platformunu da bünyesinde barındıran BtcTurk'te üst yönetim yapılanmasına ilişkin bir atama gerçekleştirildi. Bugüne kadar BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tevfik Kınık, bu görevine ek olarak BtcTurk grup şirketlerinin CEO'su olarak atandı.

Uzun yıllardır BtcTurk'ün karar alma süreçlerinde aktif rol alan Tevfik Kınık, finans, teknoloji ve yönetim alanlarındaki deneyimiyle şirketin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sunduğu belirtildi. Yeni görevinde, BtcTurk çatısı altındaki tüm grup şirketlerinin stratejik yönetiminden ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden sorumlu olacak. Şirket, bu atamayla birlikte kurumsal yapılanmasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili konuşan Tevfik Kınık, "BtcTurk'ün bugüne kadar oluşturduğu güçlü kültür ve vizyonu, grup şirketlerimizin tamamına yayarak sürdürülebilir büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve finans alanında değer yaratan çözümler üretmeye, ekosisteme katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
