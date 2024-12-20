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BtcTurk Hisse, 'Yarını İnşa Et' Projesiyle PSM Awards 2024'te Ödül Alma Başarısını Elde Etti

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BtcTurk Hisse, kadınların teknoloji ve finans sektörlerinde yetkinlik kazanmasına yönelik destekleriyle, Türkiye Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen 'Yarını İnşa Et' projesine katkı sağlayarak PSM Awards 2024'te ödül aldı. Proje, yazılım öğrenmeye hevesli kız çocuklarına ve genç kadınlara eğitim fırsatları sunmayı hedefliyor.

BtcTurk Hisse, "Yarını İnşa Et" projesine destek vererek PSM Awards 2024'te ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Hisse, %30 Kulübü Türkiye'nin aracılığıyla, Türkiye Geliştirme Vakfı liderliğinde yürütülen, yazılım öğrenmeye hevesli ancak imkanları kısıtlı kız çocukları ve genç kadınlara eğitim fırsatları sunmayı hedefleyen "Yarını İnşa Et" projesi kapsamında "Kodluyoruz, EduTech, KızCode" eğitimleri de dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlar aracılığıyla kodlama alanında kendini geliştirmek isteyen kadınlara verdiği destekle ödül aldı.

Kadınların teknoloji ve finans sektörlerinde yetkinliklerini artırmayı ve bireysel kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu proje, aynı zamanda toplumsal kalkınma için somut adımlar atıyor.

Proje kapsamında, teknoloji ve finans alanında kadın liderlerin sayısının artırılması ve kız çocuklarının geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak somut eğitim fırsatları oluşturuluyor.

BtcTurk Hisse, bu vizyonla hayata geçirilen projeye katkı sunarak kadınların teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinmelerine destek olmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Hisse Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bitirici, projeye destek vererek böyle anlamlı bir ödüle layık görülmenin, kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Bitirici, ödül, yarının kadın liderlerini inşa etme yolunda attıkları adımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktararak, "BtcTurk Hisse olarak geleceğin inşasında kadınların rolünü güçlendirecek her projeye destek vermeye devam edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sürdürülebilir çözümler için katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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