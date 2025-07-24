BtcTurk, Great Place to Work Sertifikasıyla Ödüllendirildi

Bitcoin alım satım platformu BtcTurk, insan odaklı kurum kültürü ve çalışan memnuniyetine verdiği önem nedeniyle bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından "Harika Bir İş Yeri" sertifikasıyla ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Great Place to Work'ün BtcTurk çalışanlarıyla yürüttüğü değerlendirme süreci tamamlandı.

BtcTurk, Great Place to Work Enstitüsü'nün bağımsız değerlendirmesi sonucunda çalışan bağlılığı, güven ortamı ve kurum kültürü alanlarında yüksek puan aldı ve 2025-2026 dönemi için "Harika Bir İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazandı.

İnsan kaynağını en değerli varlıklarından biri olarak konumlayan BtcTurk, esnek çalışma modelleri, gelişimi destekleyen yan hakları, teknoloji ve spor odaklı sponsorluklarıyla sektördeki konumunu güçlendirmenin yanı sıra çalışan deneyimine yön veren bir yapı kurmayı hedefliyor. Şirket, çalışan mutluluğunu önceleyen projelerini sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, teknolojiye, yeniliğe ve insan odağına yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu yatırımları yaparken birlikte üreten, güven duyan ve birbirine değer veren bir ekip olmaya öncelik verdiklerini vurgulayan Özbek,"Bu sertifika, kültürümüzün çalışanlarımız nezdinde gerçek bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Gururluyuz." ifadelerini kullandı.