BtcTurk, 10. yılını özel filmle kutluyor

Bitcoin alım satım platformu BtcTurk, 10. yılını özel bir filmle kutluyor. 4 gün boyunca 4 farklı mekanda 600 kişilik bir ekip tarafından çekilen filmde, finans, iletişim, ulaşım ve haberleşme kategorilerindeki ilklerden ilham alındı. BtcTurk'ün önderliği ve yenilikçi yaklaşımı vurgulandı.

Bugün 5 milyon aşkın kullanıcısıyla yeni nesil finans dünyasının önemli temsilcilerinden olan BtcTurk, 1 Temmuz 2013 yılında başladığı yolculuğunda 10 yılı geride bıraktı. Platform, 14 yıllık bitcoin ve kripto para sektörünün hem 10 yılına tanıklık eden hem de Türkiye'deki büyümesine yönelik 'Hep Dahası Var' sloganıyla 10'uncu yılını kutladığı reklam filminde finans, iletişim, ulaşım ve haberleşme kategorilerinde ilklerden aldığı ilhamı ekrana taşıdı.

Filmde dünyadaki ilk bankanın kuruluşuna atıfta bulunarak, 'eğer biz bugün bir banka olsaydık, 600'üncü yaşımızı kutluyor olurduk, hem de bu toprakların ilk bankası olarak' ifadesiyle kripto para sektöründeki önderliğine vurgu yapılan BtcTurk'ün, ilk telefon konuşması, ilk havacılık seferi ve ilk bilgisayar gibi günümüze yön veren atılımlara benzer şekilde finans sektöründe ufuklar açan yeniliklerin ilk adresi olduğuna dikkat çekildi.

İlk buluşların gerçekleştiği tarihi fonlarla görsel zenginlik sunan film, 'Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık bitcoin tarihinde, 10. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım satım platformu BtcTurk, size ilkleri yaşatmak için var' sözleriyle tamamladı. Platform, önümüzdeki dönemde öne çıkaracağı 'Hep Dahası Var' sloganına da ilk kez bu filmde yer verdi.

FİLM 4 GÜNDE, 4 AYRI MEKANDA, 600 KİŞİLİK EKİPLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, 10 yıldır sektörün doğasından kaynaklı fırtınalı denizlere rağmen dimdik ayakta durduklarını ve büyümeye devam ettiklerini belirterek "Bu güçlü ve öncü odaklı duruşumuzu, 10. yıl filmimize yansıtmaya çalıştık. Filmin çekimleri Fatih, Yenibosna, Kemerburgaz ve Riva olmak üzere 4 günde, 4 ayrı mekanda, 600 kişilik ekiple gerçekleştirildi. Yoğun bir prodüksiyon çalışmasının ardından senaryodaki tarihsel anlatımı görsel olarak mükemmel şekilde yansıtan bir yapım ortaya çıktı. 10. yıl reklam kampanyamız çerçevesinde Bitcoin'in 21 milyon adetlik arzına istinaden 21 kanalda roadblock reklam çalışmasının yanı sıra açıkhava unsurlarını da kullanacağız" diye konuştu.

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk ise "BtcTurk, 14 yıllık bir sektörün 10 yılında yer alarak, sektörün şekillenmesine ve ilk atılımlarının gerçekleşmesine ön ayak oldu. Bugün artık finansal evrende daha önce alışık olmadığımız çok yönlü, bağımsız ve çok hızlı işleyen seçeneklerimiz var. Bunun bir parçası olmaktan ve bu dünyayı büyütmeye ve geliştirmeye devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi.