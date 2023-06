BSH Türkiye'nin We Power programı ile kadın mühendislerin oranı yüzde 27'ye yükseldi

BSH Türkiye'nin istihdamda cinsiyet eşitliğini hedefleyen kariyer programı We Power ile şirket içindeki kadın mühendislerin oranı yüzde 27'ye ulaştı. Bu oran 2021'de yüzde 21 seviyesindeydi. We Power kariyer programı, kadın öğrenciler için iş dünyasında fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor. Program ile kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunuluyor ve böylelikle kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olarak 2021 yılında başlatılan We Power kariyer programı, 2022 yılında satış alanını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Program ile kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunuluyor ve böylelikle kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

15 BİN KADIN ÖĞRENCİ BAŞVURDU, 117 ÖĞRENCİ KABUL EDİLDİ, 62 ÖĞRENCİ KADRODA YER BULDU

Bugüne dek programa, kariyerlerini mühendislik ve satış alanlarında sürdürmek isteyen 15 binin üzerinde kadın öğrenci başvurdu. 117 proje öğrencisi BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazandı ve bu öğrencilerin 62'si kadroya alınarak profesyonel iş hayatına başladı.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

We Power sayesinde 2021'den bu yana BSH Türkiye içinde temel mühendislik alanlarında görev yapan kadınların oranı iki yılda yüzde 6 artarak yüzde 21'den yüzde 27'ye yükseldi. 2022 yılında Satış alanının da kariyer programına dahil edilmesiyle bu alanda 1 yıllık sürede yüzde 2'lik artış gözlendi ve kadın çalışan oranı yüzde 28'den yüzde 30'a çıktı.

KAŞIKCI: EVDEKİ YAŞAM KALİTESİNİN GELECEĞİNİ KADIN MÜHENDİSLER ŞEKİLLENDİRECEK.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayça Kaşıkcı, konuya ilişkin açıklamasında cinsiyet eşitliğinin önündeki engellere meydan okuyan çalışmalar yürüttüklerini vurguladı ve "Bugüne dek We Power aracılığıyla bizimle buluşan gençler başta olmak üzere, tüm kadın mühendis adaylarının ve BSH bünyesinde sayıları her geçen gün artan çalışma arkadaşlarımızın Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Mühendislik alanındaki başarılarıyla genç kadınların hem BSH'nin hem de ürettiğimiz ürünlerle evdeki yaşam kalitesinin geleceğini şekillendireceğine yürekten inanıyorum. We Power ile kadınların gücünü BSH'nin gücüyle büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK BAŞVURAN OKULLAR, EN HEVESLİ BÖLÜMLER

2022 yılında BSH Türkiye'nin We Power programına 53 ayrı üniversiteden kadın öğrenciler başvuru yaptı. En çok başvuru yapan okullar sıralamasında ilk sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi alırken; Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, programa en yoğun ilgi gösterilen bölümler olarak öne çıktı.

2023 İÇİN BAŞVURU TARİHİ 1 EYLÜL-8EKİM OLARAK BELİRLENDİ

2023 yılı için online başvuru tarihi 1 Eylül-8 Ekim olarak belirlendi. Temel Mühendislik ve Satış alanlarında programa dahil olmak isteyen genç kadın öğrenciler, başvurularını kariyer platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ekim-Aralık arasında gerçekleştirilecek ön değerlendirmelerin ardından We Power kariyer etkinliği bu yıl 16 Aralık'ta düzenlenecek. 10 Ocak'a kadar yönetici mülakatlarının tamamlanması programın Şubat 2024 itibarıyla başlaması planlanıyor.

WE POWER PROGRAMI HAKKINDA

We Power ile proje öğrencisi olarak BSH Türkiye bünyesinde deneyim kazanan genç kadınlar, profesyonel iş hayatına bir adım önde başlıyor. Proje öğrencileri, temel mühendislik alanında üretim, kalite, tedarik zinciri ve ar-ge pozisyonlarında; satış alanında ise saha satışı ve satış destek pozisyonlarında görev alıyor.

Her yıl, ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen We Power kariyer etkinliğinde şirketin her kademesinden profesyoneller deneyimlerini paylaşırken bu sayede katılımcılar, kariyer yolculuklarını tasarlamada güçlü ipuçları elde ediyor.

Yönetici mülakatlarıyla devam eden sürecin ardından seçilen öğrenciler, BSH bünyesinde proje öğrencisi olarak uzun süreli stajlarına başlıyor.