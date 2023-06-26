BSH Türkiye, Lojistik Araçlarını Yenileyerek Enerji Tüketimini Azalttı

Üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik projesi yürüten global şirket, bitmiş ürünlerin depoya yerleştirilmesi aşamasında kullanılan fabrika içi lojistik araçlarını yenilerek enerji tüketimini ve karbon ayak izini azalttı. Yüksek karbon dioksit üreten ve elektrik enerjisi tüketimi hayli fazla olan Kurşun-Asit akülü (Pb-akü) 553 depo içi lojistik aracın tamamı, Ocak 2021-Haziran arasında devam eden proje kapsamında Lityum-iyon (Li-lon) akülerle yenilendi. Karbon salımı olmayan ve düşük enerji tüketen yeni Li-Ion aküler sayesinde, depo lojistiğinde kullanılan araçların karbon salımı en düşük seviyeye indirildi.

ENERJİ TASARRUFUNUN YANI SIRA ATIK OLUŞUMUNU DA YÜZDE 66 AZALTTIK

BSH Türkiye CTO/COO'su Hakan Mandalı, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alarak dünyanın geleceği için yatırım yaptıklarını ve 2030 yılında şirketin tüm tesislerini yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Mandalı, "Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçları için her gün aynı heyecanla çalışıyoruz. 2020'den beri karbon-nötr olarak faaliyet gösteriyoruz. Li-Ion akülü iç lojistik araçlarına geçiş projemizle yalnızca muazzam bir enerji tasarrufu elde etmekle kalmadık, aynı zamanda akü kullanım ömrünü de üç kat artırarak atık miktarını eski akülere kıyasla yüzde 66 azaltmış olduk. Bu sayede artık 48 bin 528 kilogram daha az atık oluşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Mandalı, akü modernizasyonu sayesinde, Haziran itibarıyla, özel donanımlı, doğaya zararlı ve yüksek işletme maliyetli akü şarj odalarının tamamı kapatılarak 20 bin 538 kilogram kurşun, 9 bin 665 kilogram asit kullanımı sona erdiğini ifade etti. Mandalı, "Böylelikle aynı zamanda akü şarj ve akü bakım esnasında yaşanabilecek yanıcı gaz ve oluşabilecek yanma, patlama gibi iş sağlığı ve güvenliği riskleri de tamamen ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.