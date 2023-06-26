BSH Türkiye, Li-Ion akülü araçlarla enerji tüketimini yüzde 20 azalttı

BSH Türkiye, karbon salımı olmayan ve düşük enerji tüketen yeni Lityum-iyon (Li-Ion) akülü araçları sayesinde iç lojistikte enerji tüketimi yüzde 20, atık oluşumu yüzde 66 azalttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada örnek teşkil eden sektörde öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Üretim süreçlerinde aynı anda çok sayıda kapsamlı sürdürülebilirlik projesi yürüten BSH Türkiye, bu kez bitmiş ürünlerin depoya yerleştirilmesi aşamasında kullanılan fabrika içi lojistik araçlarını modernize ederek enerji tüketimini ve karbon ayak izini önemli ölçüde azalttı.

Yüksek karbondioksit üreten ve elektrik enerjisi tüketimi hayli fazla olan kurşun-asit akülü (Pb-akü) 553 depo içi lojistik aracın tamamı, Ocak 2021-Haziran 2023 arasında devam eden proje kapsamında Li-lon akülerle yenilendi.

Karbon salımı olmayan ve düşük enerji tüketen yeni Li-Ion aküler sayesinde, BSH Türkiye depo lojistiğinde kullanılan araçların karbon salımı en düşük seviyeye indirildi ve aynı zamanda akülerin şarj kapasitesinden kaynaklı elektrik enerjisi tüketimi yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu sayede, 4 kişilik 978 ailenin 1 yıllık enerji tüketimine (2.700 MW/y) eş değer tasarruf sağlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye Operasyon ve Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO&CTO) Hakan Mandalı, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alarak dünyanın geleceği için yatırım yaptıklarını ve 2030'da BSH'nin tüm tesislerini yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçları için her gün aynı heyecanla çalışıyoruz. 2020'den beri karbon-nötr olarak faaliyet gösteriyoruz. Li-Ion akülü iç lojistik araçlarına geçiş projemizle yalnızca muazzam bir enerji tasarrufu elde etmekle kalmadık, aynı zamanda akü kullanım ömrünü de 3 kat artırarak atık miktarını eski akülere kıyasla yüzde 66 azaltmış olduk. Bu sayede artık 48 bin 528 kilogram daha az atık oluşmasını sağlıyoruz."

Akü modernizasyonu sayesinde, haziran 2023 itibarıyla, özel donanımlı, doğaya zararlı ve yüksek işletme maliyetli akü şarj odalarının tamamının kapatıldığını aktaran Mandalı, 20 bin 538 kilogram kurşun, 9 bin 665 kilogram asit kullanımının sona erdiğini belirtti.

Mandalı, "Böylelikle aynı zamanda akü şarj ve akü bakım esnasında yaşanabilecek yanıcı gaz ve oluşabilecek yanma, patlama gibi iş sağlığı ve güvenliği riskleri de tamamen ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.