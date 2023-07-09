Brunei ve Çin arasında yeni konteyner taşıma rotası başlatıldı

Brunei, Muara Limanı ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beibu Körfez Limanı arasında yeni bir konteyner taşıma rotası başlattı. Bu rota, Brunei ekonomisi ve BIMP-EAGA için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BANDAR SERİ BEGAWAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Brunei, tek açık deniz limanı olan Muara Limanı ile Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beibu Körfez Limanı arasında, konteyner taşıma rotası başlattı. Rota, Güneydoğu Asya ülkesi ile Çin arasında bu türden ilk rota olma özelliği taşıyor.

Brunei kabine bakanı, aynı zamanda maliye ve ekonomi ikinci bakanı olan Haji Mohd Amin Liew, söz konusu rotanın başlaması vesilesiyle düzenlenen törende, yeni konteyner taşıma hattının, ithalat ve ihracatı kolaylaştırıp yeni pazarlar açacağı için Brunei ekonomisi ve Brunei Sultanlığı-Endonezya-Malezya ve Filipinler'den oluşan Doğu ASEAN Büyüme Bölgesi (BIMP-EAGA) için çok önemli olduğunu söyledi.

Konuk Guangxi Vali Yardımcısı Cai Lixin de yeni rotanın açılmasının, Çin'in BIMP-EAGA bölgesiyle işbirliğini güçlendirme ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun yapımını hızlandırma açısından önemli bir olay olduğunu ifade etti.

Cai, yeni rotanın, Çin ile Brunei arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini ilerletmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin'in Bandar Seri Begawan Büyükelçisi Xiao Jianguo ise törende yaptığı konuşmada, "Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Liman Grubu Limited Şirketi ve Brunei Sultanlığı Varlıkları, Şubat 2017'de Muara Limanı konteyner terminalini işletecek ortak bir girişim şirketi kurarak limana yeni bir canlılık kattı" dedi.

Büyükelçi, yeni konteyner taşıma rotasının açılmasının, Çin ile Brunei arasındaki altyapı bağlantısı ve ticaret akışı açısından yeni bir adım olduğunu ve bunun da ikili ekonomik ve ticari ilişkileri kolaylaştıracağını ve Brunei'nin ekonomik anlamda çeşitliliğe gitme çabalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Törene, aralarında Brunei hükümetinden üst düzey yetkililer, Çinli kuruluşların temsilcileri ve Brunei'deki her kesimden insanların yer aldığı yaklaşık 150 kişi katıldı.