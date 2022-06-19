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Brüksel Havalimanı'nda grev nedeniyle yarın uçuş yapılmayacak

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Brüksel Havalimanı'nda grev nedeniyle yarın uçuş yapılmayacak

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grev kararı nedeniyle yarın yolcu uçağı kalkmayacak.

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grev kararı nedeniyle yarın yolcu uçağı kalkmayacak.

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran'da Belçika genelinde geniş çaplı grev yapılacağı bildirildi.

Havalimanının güvenlik görevlilerinin büyük bölümünün söz konusu greve katılacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü yolcu uçağı kalkmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yolculardan havalimanına gelmemeleri ve rezervasyonlarını değiştirmeleri istendi.

Havalimanının sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet sunacağına dikkati çekilen açıklamada, pazartesi iptal edilen uçuşlar nedeniyle salı günü de uzun bekleme süreleri beklendiği belirtildi.

Sendikaların çağrısı üzerine 20 Haziran'da Belçika genelinde pek çok sektörde çalışanların greve gitmesi bekleniyor.

Geçen hafta, Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotları 23-25 Haziran'da greve gideceklerini açıklamıştı.

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları da 24-26 Haziran'da greve gitme kararı almıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Brüksel Havalimanı Brüksel Ekonomi Haberler

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