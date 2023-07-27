British Gas'in Karı Yüzde 900 Arttı

Birleşik Krallık'ın en büyük enerji tedarik şirketi British Gas'in bu yılın ilk yarısındaki karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 900 artarak 969 milyon sterlin oldu. Centrica'nın açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin karı büyük bir artış gösterdi. Enerji krizine karşı uygulanan tavan fiyatlar döneminde, 10 milyon müşteriye enerji tedarik eden şirketin karı önemli ölçüde yükseldi.