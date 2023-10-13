Brink's International, Air Canada'ya altın soygunu nedeniyle dava açtı

ABD'li Brink's International güvenlik şirketi, Kanadalı hava yolu şirketi Air Canada'ya 17 Nisan'da Toronto'nun Pearson Havalimanı'nda 400 kilogram altının çalındığı soygunu önleyemediği gerekçesiyle dava açtı.

CBC'nin haberine göre merkezi Miami'de bulunan Brink's International, 6 Ekim'de Air Canada'yı ihtiyatsız davranmakla suçlayarak şirket hakkında Kanada Federal Mahkemesinde dava açtı.

Dava dosyasına göre Brink's International şirketi, Raiffeisen ve Valcambi adlı iki İsviçre bankası tarafından 400 kilogram altın ve yaklaşık 2 milyon dolar nakdin Zürih'ten Toronto'ya nakledilmesi için tutuldu.

Altın ve nakit, Air Canada'ya ait "AC881" sefer sayılı uçuşla 17 Nisan 15.36'da Toronto'nun Pearson Havalimanı'na sorunsuz ulaştı.

"Banknot" ve "külçe altın" şeklinde etiketlenmiş kargo kolileri, inişten 20 dakika sonra uçaktan boşaltıldı, 1,5 saat sonra da Air Canada'ya ait depoya konuldu.

Aynı gün 18.32'de kimliği belirsiz kişi, Air Canada personeline irsaliye vererek depoya erişim sağladı.

Personele verilen irsaliyenin, başka kargoya ait irsaliyenin kopyası olduğu savunulan dava dosyasında hava yolu şirketi çalışanlarının irsaliyenin doğruluğunu teyit etmeden aldıkları öne sürüldü.

Dosyada Air Canada personelinin kargoları kimliği belirsiz kişiye verdiği, bu şüphelinin de külçe altın ve nakitlerle kayıplara karıştığı anlatıldı.

Brink's International, Air Canada'nın kargo konusunda "ihmalkar ve dikkatsiz" muamelede bulunduğunu, uygun güvenlik önlemlerini takipte yetersiz kaldığını, zararının tümünün karşılanması için hava yolu şirketiyle 27 Nisan'da temasa geçtiğini ancak 6 Ekim itibarıyla Air Canada'nın halen kendilerine cevap vermediğini öne sürdü.

Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor, o günden bu yana altın ve nakitten hiçbir haber alınamadı ve olayla ilgili hiçbir tutuklama yapılmadı.