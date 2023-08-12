BRICS Zirvesi, Küresel Jeopolitikayı Etkileyebilir

BRÜKSEL, 12 Ağustos (Xinhua) -- Modern Diplomacy'de yayımlanan analize göre, gelişmekte olan büyük ekonomiler, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun yaklaşan zirvesinin, küresel jeopolitika üstünde önemli etkileri olabilir.

Çevrimiçi bir platform olan Modern Diplomacy'de Cuma günü çıkan analiz haberde, zirvenin ana gündeminin, üye devletler arasında ortak para biriminin kullanılmasına odaklandığı, uluslararası ticarette ABD dolarının egemenliğini azaltmayı amaçlayan bu hamlenin, jeopolitik görünümü yeniden şekillendirme ve ABD'nin üstünlüğüne meydan okuma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Haberde, "On yıllardır küresel ticaret ve muamelelerde üstünlüğünü koruyan ABD doları, ABD'ye benzersiz bir ekonomik ve jeopolitik etki gücü kazandırdı. ABD, dolar ve ekonomiyi, hasımlarına yönelik baskı ve zorlama için uygulama aracı olarak kullanıyor. Yaptırım uygulama, siyasi hedefleri gerçekleştirmekte rakiplere karşı kullanılan yaygın bir araç haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin hegemonya, üstünlük ve baskılarına karşı büyüyen bir tepki olduğuna dikkat çekilen haberde, "BRICS'in ortak para birimi kullanması ya da dolardan uzaklaşması yönündeki öneri, bu statükoyu değiştirerek, sıkı şekilde doların egemenliğine bağlı Amerikan nüfuz ve gücünü, potansiyel olarak azaltmayı amaçlamaktadır" denildi.

"BRICS, güçlü bir ittifak ve küresel ticaret ve yatırımlarda büyük bir rol oynuyor ve her şeyin ötesinde Amerikan nüfuzu altında değil" ifadelerinin kullanıldığı haberde, "BRICS, küresel ekonomiyi toptan dönüştürme konumunda. Bu hamle, ABD dolarının küresel egemenliğine yönelik artan memnuniyetsizliği ve Doğunun üstünlüğüne yönelik bir hamleyi temsil ediyor" görüşü dile getirildi.