BRICS Nükleer Enerji Platformu'nda Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Tartışıldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom temsilcileri, VII. Uluslararası Nükleer Sanayi Fuarı ve XI. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında yapılan BRICS Nükleer Enerji Platformu oturumunda nükleer sanayide tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesine yönelik modern yaklaşımlarını sundu.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, oturumda Güney Afrika'dan Platform Baş Koordinatörü Elsie Pule, Titan 2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi Ticari Direktörü Hakan Görey, Çin Devlet Nükleer Güç Teknolojisi Şirketi (SNPTC) Uluslararası Departman Direktörü Fei Min, Güney Afrika'dan Eskom Nükleer Yapı Programı Tasarım Müdürü Maxwell Msabala, Güney Afrika Nükleer Enerji Şirketi (NECSA) Enerji ve Endüstri İcra Direktörü Sengiphile Simelane ile diğer temsilciler yer aldı.

Katılımcılar, kalite kontrol, gerekli yetkinlik düzeyinin korunması ve sektörde yeni düzenleyici yaklaşımların uygulanması konularını ele aldı. Oturumda, tedarikçi niteliklerinin iyileştirilmesine, düzenleyici otoritelerin değişen piyasa yapısına uyum sağlama ihtiyacına ve uluslararası kalkınma bankalarının tedarik zincirlerinin finansmanına katılımı gibi konular vurgulandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Şirketleri ile İş Dünyası Dernekleriyle İlişkiler Direktörü Esra Songur, oturumda yaptığı konuşmada Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat projesinde yer alan şirketlerin artan ihracat potansiyeline değinerek, şunları kaydetti:

"Türk şirketleri, nükleer endüstri için yüksek kalite standartlarına uygun ekipman ve malzeme üreterek, küresel pazarda daha rekabetçi hale geliyorlar ve diğer nükleer santral inşaat projelerine de katılmayı umuyorlar. Bu bağlamda, BRICS Nükleer Platformu'nun uzman toplantıları sürdürülebilir iş bağlantılarını teşvik ediyor. BRICS katılımcılarının deneyimi ve desteği, tedarik zinciri yönetiminde daha da geniş fırsatlar yaratıyor ve ulusal şirketlerin küresel teknoloji zincirlerine entegre olmasına yardımcı oluyor."