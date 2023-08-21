BRICS, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Cazip Hale Geliyor

Zimbabve Enformasyon, Tanıtım ve Yayıncılık Bakanı Monica Mutsvangwa, BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için cazip hale geldiğini ve küresel ticaret uygulamalarında adalet ve şeffaflığa dayalı kalkınmayı teşvik ettiğini belirtti.

HARARE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Zimbabve Enformasyon, Tanıtım ve Yayıncılık Bakanı Monica Mutsvangwa, BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için cazip hale geldiğini ve küresel ticaret uygulamalarında adalet ve şeffaflığa dayalı kalkınmayı teşvik ettiğini belirtti.

Mutsvangwa, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, gelişmekte olan ülkelerin mevcut uluslararası mekanizma ve örgütlerin yarattığı eşitsiz ilişkilerle doğrudan bağlantılı sayısız güçlükle karşı karşıya olduğunu, zira bazı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası düzene mali ve askeri açıdan hükmettiğini söyledi.

Bakan, şu anda Batı Afrika bölgesinde yaşandığı üzere, bölgesel istikrarsızlaşmanın kaygı verici işaretlerinin görüldüğü Afrika'nın onlarca yıldır dış siyasi müdahalelerden muzdarip olduğunu kaydetti.

Mutsvangwa, yeni sömürgeciliğin yatırımları engelleyip kaynakların yasa dışı mali akışlar yoluyla "süper güçlere" aktarılmasını sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde cari işlem açığına neden olması bakımından "gerçek bir tehdit" olduğunu ifade etti.

Sahra Altı Afrika'daki çoğu ülkenin, Batı egemenliğindeki küresel kredi kuruluşlarının programlarının sarsıcı etkilerine aşina olduğunu söyleyen bakan, bu ülkelerin yıkıcı koşullar dayatılmadan uluslararası kuruluşlardan kredi alamadıklarını belirtti.

Bakan, gelişmekte olan dünyanın ise BRICS aracılığıyla alternatif kalkınma ve altyapı finansmanına katı koşullar olmaksızın ulaşmaya çoktan başladığına dikkat çekti.

Mutsvangwa, "Bu durum gelişmekte olan pek çok ülkenin enerji üretimi, gıda üretimi ve güvenliği gibi temel donanımlarının güvence altına alınmasını sağladı. Güney-Güney işbirliğinin derinleştiğini, üye ülkelerin ve BRICS müttefiki olan ülkelerin üretim kapasitelerinin gelişimini teşvik eden alternatif ticaret yolları ile bölge içi ticaretin açıldığını gördük" dedi.

Bakan, BRICS kapsamındaki işbirliği anlaşmaları sayesinde teknoloji transferinin hızlandığını ve gelişmekte olan ülkelerin birincil endüstrilerden ikincil ve hatta üçüncül endüstri üretimine geçişini sağlayan kapasite inşasının da hız kazandığını kaydetti.

Mutsvangwa, "Bu sadece ticaret hacminin değil, aynı zamanda yatırımların geri dönüş oranının da bu ülkelerde belirgin şekilde arttığı anlamına geliyor" dedi.

Bakan, "Artık Çin ile eşit ortaklarız. Dolayısıyla mallarımız için adil bir karşılık alıyoruz. Çin, kendi ayaklarımız üstünde durabilmemiz için ülkelerimize teknoloji girişini sağlayarak üretim kapasitemizi geliştiriyor" şeklinde konuştu.

Mutsvangwa, "Çin'den sürdürülebilir kalkınma yolunda sağlam şekilde ilerlememizi sağlayacak büyük miktarda destek aldık" ifadesini kullandı.