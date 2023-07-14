Brezilya Tahıl Hasadı Rekor Kırabilir

Brezilya'da devlete ait Ulusal Tedarik Şirketi'ne göre, ülkedeki tahıl hasadı bir önceki hasada göre yüzde 16,5 artışla 317,6 milyon metrik tona ulaşarak rekor kırabilir. Soya fasulyesi ihracatının ise bir önceki sezona kıyasla yüzde 21,5 artışla toplam 95,64 milyon metrik tona ulaşması öngörülüyor.

BRASİLİA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da devlete ait Ulusal Tedarik Şirketi'ne göre, ülkedeki tahıl hasadı bir önceki hasada göre yüzde 16,5 artışla 317,6 milyon metrik tona ulaşarak rekor kırabilir.

Şirketin Perşembe günü açıkladığı rapora göre Brezilya'nın toplam ekili alanının, bu sezon yaklaşık 78,2 milyon hektara ulaşarak bir önceki sezondan yüzde 4,9 daha fazla olması bekleniyor.

Şirketin başkanı Edegar Pretto, bu tahminin bereketli bir yıl beklentisini güçlendirdiğini ve ülkenin tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

Raporda ayrıca Brezilya'nın en önemli tarımsal ihracatı olan soya fasulyesinin geçen sezona kıyasla yüzde 23,1 artışla 154,6 milyon metrik tonluk rekor bir hasada ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Soya fasulyesi ihracatının ise bir önceki sezona kıyasla yüzde 21,5 artışla toplam 95,64 milyon metrik tona ulaşacağı öngörülüyor.

Mısırdaysa bir önceki hasada göre yüzde 12,9'luk bir artışla 127,8 milyon metrik tonluk bir hasat bekleniyor.

Pamuk, fasulye ve sorgum gibi diğer mahsullerde de üretim artışı görülürken pirinç ve bazı kış mahsullerinde bir önceki sezona kıyasla rekolte düşüşü yaşandı.