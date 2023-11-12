Brezilya, ithal elektrikli ve hibrit otomobillerden vergi almaya yeniden başlıyor

Brezilya, otomotiv endüstrisinin gelişimini desteklemek amacıyla ithal elektrikli ve hibrit otomobillerden vergi almaya yeniden başlayacak. Vergi, üretim zincirinin geliştirilmesine yardımcı olmayı ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

SAO PAULO, 12 Kasım (Xinhua) -- Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya, ülkenin otomotiv endüstrisinin gelişimini desteklemek amacıyla ithal elektrikli ve hibrit otomobillerden vergi almaya yeniden başlayacak.

Brezilya Sanayi, Kalkınma, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre vergi, sektörün üretim zincirinin geliştirilmesine yardımcı olmayı ve Brezilya üretimi araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

İthalat vergisi uygulaması Ocak 2024'te yeniden başlayacak ve Temmuz 2026'da ithalat değerinin yüzde 35'ine ulaşana kadar kademeli olarak artırılacak.

Söz konusu tedbir Brezilya Dış Ticaret Odası (Camex) tarafından onaylandı.

Devlet haber ajansı Agencia Brasil'e göre, Camex ayrıca geçen yılın Mayıs ayında yüzde 10 oranında indirilen 73 kimyasal ürüne yönelik ithalat vergisini de yeniden uygulamaya karar verdi.