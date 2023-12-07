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Brezilya Dışişleri Bakanı, AB-MERCOSUR Serbest Ticaret Anlaşmasının Yakın Zamanda İmzalanmasını Umut Ediyor

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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasını umduklarını söyledi. Anlaşmanın stratejik öneme sahip olduğunu belirten Vieira, müzakerelerin devam ettiğini ve imzalamanın ekonomik güçlerini artıracağını ifade etti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasını umduklarını söyledi.

MERCOSUR üyesi dışişleri ve ekonomi bakanları, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentindeki Amanha Müzesi'nde toplandı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Vieira, AB ile yapılan anlaşmanın "stratejik" olduğunu ve serbest ticaret anlaşmasının "çok yakında" imzalanmasını umduklarını söyledi.

AB ile müzakerelerin devam ettiğini hatırlatan Vieira, "Bizim beklentimiz, AB ile ortaklık anlaşmasını çok yakında imzalayabilmektir. Bu vesileyle küresel ekonomide aktör kimliğimizi güçlendiriyoruz. MERCOSUR ekonomileri, Avrupa pazarında hem ihracatı hem de rekabet gücümüzü arttıracak ve yeni teknolojilerin edinilmesinde fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MERCOSUR dönem başkanlığını yakında Paraguay'a devredeceklerini belirten Vieira, son 6 ayda AB ile sürdürülen müzakerelerde "önemli" ilerlemeler katettiklerini bildirdi.

AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşması

1991'de kurulan MERCOSUR ile Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın hızlandırılması hedefleniyor.

AB ve MERCOSUR arasında yaklaşık 20 yıldan fazla süren zorlu müzakerelerin ardından Haziran 2019'da potansiyel bir ticaret anlaşmasının ana şartları kabul edildi. Hem Güney Amerika'da hem de Avrupa'da tartışmalı olan anlaşma 2019'dan beri askıda bulunuyor. Bazı ülkeler pazarlarını korumak isterken, diğer ülkeler iş gücünün veya çevrenin zarar görmesinden endişe duyuyor.

MERCOSUR-AB anlaşması onaylandığı takdirde, 700 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birini oluşturacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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