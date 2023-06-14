Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Ulusal Kalkınmayı Teşvik Edecek Altyapı İnşaat Programını Açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Temmuz ayından başlayarak ulusal kalkınmayı teşvik edecek geniş çaplı bir altyapı inşaat programı açıkladı. Program altı alana odaklanacak: ulaşım, kentsel gelişim, sosyal altyapı, su, iletişim ve enerji.

BREZİLYA, 13 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Temmuz ayından başlayarak ulusal kalkınmayı teşvik edecek geniş çaplı bir altyapı inşaat programı açıkladı.

Devlete ait yayın kuruluşu Brasil de Comunicacion tarafından yayımlanan "Başkan ile Sohbet" programında konuşan Lula da Silva, "2 Temmuz'dan itibaren tüm alanlarda gerçekleştirilecek altyapı projeleriyle ulusal kalkınma amaçlı büyük bir imar programı başlatmaya karar verdik" dedi.

Lula'nın önceki başkanlık dönemlerinde başlatılan Büyüme Hızlandırma Programı'na (PAC) atıf yapılarak, programa Yeni PAC ismi verildi.

Hükümet, imar projelerinin ulaşım, kentsel gelişim, sosyal altyapı, su, iletişim ve enerji olmak üzere altı alana odaklanacağı bilgisini paylaştı.

Lula da Silva, "Brezilya'yı yeniden inşa etmeliyiz" ifadesini kullandı.