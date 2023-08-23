Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: NDB Kurulması Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Dönüm Noktası

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) kurulması kararının gelişmekte olan ekonomiler arasındaki etkin işbirliği açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Lula, BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, altyapı çalışmalarına devam edileceğini ve yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Ayrıca, NDB'nin yerel para birimleri cinsinden ödeme kaynaklarını çeşitlendiren, üye ağını genişleten, gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini teşvik eden stratejik bir platform olduğunu vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) kurulması kararının "gelişmekte olan ekonomiler arasındaki etkin işbirliği açısından bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Lula, özel sektörler arasında ortaklıklar kurmanın BRICS'in üye ülkeler arasındaki ilişkilere canlılık ve süreklilik kazandıran "çok önemli bir boyut" olduğunu belirtirken, "G7'yi çoktan geçtik, şu anda dünyadaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 32'sine tekabül ediyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'da son 6 yıldır yaşanan gerileme ve durgunluğun ardından yoksullukla mücadele edileceğini ve Brezilyalı ailelerin gelirinin artırılacağını anlatan Lula, "Kara yollarına, demir yollarına, su yollarına, limanlara ve havalimanlarına yatırım yaparak, lojistik altyapımızı modernize etmek için 340 milyar doları kullanmayı bekliyoruz ayrıca, güneş, rüzgar, biyokütle, etanol ve biyodizel enerjisi üretimine de öncelik vereceğiz." dedi.

Yeni programlarını anlattı

İki hafta önce Brezilya'nın Yeni Büyüme Hızlandırma Programı'nı sunduğunu aktaran Lula, program kapsamında, altyapı çalışmalarına devam edileceğini ve yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Lula, programda BRICS ülkelerinden yatırımcıların ilgisini çekebilecek birçok fırsat olduğunu vurgulayarak, "Ben hep ulusal para birimlerimizin değiştirilmesinden ziyade ticari birim referansını kullanma fikrini savundum." dedi.

Geleneksel finans kurumlarında önemli reformların yapılmamasının, mevcut bankaların hacmini ve kredi şekillerini sınırladığını belirten Lula, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) kurulması kararının "gelişmekte olan ekonomiler arasındaki etkin işbirliği açısından bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı.

Lula, NDB'nin yerel para birimleri cinsinden ödeme kaynaklarını çeşitlendiren, üye ağını genişleten, gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini teşvik eden stratejik bir platform olduğunu ve bu platformda Afrika Kalkınma Bankası'nın önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

BRICS

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15'inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.