Brezilya Devlet Başkanı BRICS Ülkeleri İçin Ortak Ticaret Para Birimi Oluşturulmasını İstiyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimlerini etkilemeyecek şekilde bir ortak ticaret para birimi oluşturulması çağrısında bulundu. Lula da Silva, ABD doları hegemonyasına karşı bir alternatifin bulunması gerektiğini belirtti.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD doları hegemonyasına karşı BRICS ülkeleri için ortak ticaret para birimi oluşturulması çağrısında bulundu.

BRICS ülkeleri arasındaki sınır ötesi ticaret için ulusal para birimlerini etkilemeyecek şekilde bir ortak para biriminin yaratılmasını savunan Lula da Silva, Salı günü BRICS İş Forumu Liderler Diyaloğu'nda uluslararası piyasada ABD dolarına karşı bir alternatifin bulunması gerektiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı, ortak para biriminin, yükselen ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmada kullanılacağını belirtti.

Lula da Silva, "BRICS'in, belirli bir kesime özgü bir kulüp değil, çok taraflı bir kurum olmasını istiyoruz. Biz sadece kendi kendimizi organize etmek istiyoruz" dedi.

Lula da Silva, Nisan ayında ticarette ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için ortak bölgesel para birimi ya da benzeri bir mekanizmanın oluşturulabileceği önerisinde bulunmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı, Salı günü ayrıca hükümetinin, Arjantin'le ticarette Çin yuanı kullanma olasılığını değerlendirdiğini de ilan etti.

Lula da Silva, "Doları olan, daha fazla doları tedavüle sokan ve sonra bizleri bu para birimindeki dalgalanmayla yaşamaya mahkum eden tek bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.