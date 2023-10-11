Brezilya'dan Çin'e Kahve İhracatı Arttı

Kahve İhracatçıları Konseyi (Cecafe) verilerine göre, Brezilya'nın Çin'e kahve ihracatı 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,48 arttı. Aynı dönemde Brezilya'nın kahve sevkiyatları ise yüzde 9,1 düşüş gösterdi.

SAO PAULO, 10 Ekim (Xinhua) -- Kahve İhracatçıları Konseyi (Cecafe), Brezilya'dan Çin'e kahve ihracatının 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,48 arttığını duyurdu.

Cecafe, Salı günü yaptığı açıklamada Brezilya'nın Çin'e 60'ar kilogramlık 669.292 çuval kahve ihraç ettiğini, bu rakamın geçen yıl 287.889 çuval olduğunu bildirdi.

Konsey, "Eylül 2023 itibarıyla Çin, Brezilya'nın en büyük 10 ticaret ortağı arasında pozitif anlamda öne çıkmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Cecafe verilerine göre aynı dönemde Brezilya'nın kahve sevkiyatları bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 düşüş gösterdi.