Brezilya'da Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Elektrik Talebi Rekor Kırdı

SAO PAULO, 15 Kasım (Xinhua) -- Brezilya genelinde hissedilen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik talebinde büyük artış yaşanıyor. Ulusal Elektrik Sistemi Operatörü, Salı günü yaptığı açıklamada ulusal şebekedeki elektrik talebinin 101,5 gigavata ulaşarak bir önceki rekoru yüzde 0,5 oranında aştığını duyurdu.

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan ülke, yılın bu zamanı için tarihi ortalamanın en az 5 santigrat derece üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Pazartesi günü yeni bir "yüksek tehlike" uyarısı yayımladı. Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro kentinin bazı kesimlerinde hissedilen sıcaklık 58 santigrat derece olarak kaydedildi.

Yerel Folha de Sao Paulo gazetesi, Meteoroloji Enstitüsü'nün (Inmet) verilerine dayandırdığı haberinde kavurucu sıcakların 2.707 kentte 116 milyon kişiyi etkilediğini bildirdi. 43'ten fazla kentte ise sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

El Nino hava olayı nedeniyle Kasım başından bu yana enerji talebinde yüzde 16,8 oranında artış yaşanıyor. Inmet'e göre El Nino, Atlantik Okyanusu sularının ısınmasına ve Sao Paulo da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünde nemin azalmasına yol açtı.

Brezilya'nın ana enerji talebi; hidroelektrik santraller (yüzde 59,8), termik santraller (yüzde 11,5), rüzgar enerjisi (yüzde 9,5), çiftliklerdeki merkezi güneş enerjisi (yüzde 8,4) ve konutlardaki güneş enerjisi (yüzde 11,2) tarafından karşılanıyor.