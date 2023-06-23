Brexit Almanya'da Derin Ekonomik İzler Bıraktı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının Almanya'da derin ekonomik izler bıraktığını açıkladı. Brexit'in kanalın her iki tarafı için de ekonomik bir felaket olduğunu söyleyen Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, İngiltere'de iş yapan Alman şirketleri için hala önemli miktarda planlama ve yasal belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

BERLİN, 23 Haziran (Xinhua) -- Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının " Almanya'da derin ekonomik izler" bıraktığını açıkladı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, Perşembe günü yaptığı açıklamada Brexit'in "kanalın her iki tarafı için de ekonomik bir felaket" olduğunu söyledi. Treier İngiltere'de iş yapan Alman şirketleri için hala önemli miktarda planlama ve yasal belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), İngiltere ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artarak 111 milyar euroya (122 milyar ABD doları) ulaşmasına rağmen Brexit öncesi seviyeleri bir daha asla yakalayamadığını duyurdu.

İngiltere, Brexit referandumundan bir önceki yıl olan 2015'te Almanya'nın en büyük beşinci ticaret ortağıyken, 2022'de listede 11. sıraya geriledi ve artık Almanya'nın ilk 10 ticaret ortağı arasında yer almıyor.

Alman-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kısa süre önce yapılan bir ankete göre, İngiltere'deki Alman şirketlerinin sadece yüzde 23'ü İngiltere ekonomisinin önümüzdeki 12 ay içinde daha iyi performans göstermesini beklerken, şirketlerin yüzde 37'si ekonominin daha kötüye gideceğine inanıyor.

Ankette ayrıca, "Kısmen yeni göçmenlik kurallarının bir sonucu olarak ortaya çıkan yetenek eksikliği şirketler için en büyük zorluk niteliğindeyken, Brexit'in sonucu olarak ortaya çıkan diğer idari engeller ikinci sırada yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Alman Nakliye ve Lojistik Derneği'nden Niels Beuck, genişletilmiş ithalat kontrolü gibi yakında yürürlüğe girecek yeni kuralların "kalıcı belirsizlik yaratacağını" söyledi.

Treier, "AB-İngiltere ticaret anlaşması için yaklaşan gözden geçirme sürecinde her iki taraf da kurumsal işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalmalı" yorumunu yaptı.