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Brent petrolün varil fiyatı 96,87 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 96,87 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 96,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte Çin'deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de ham petrol üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 azalarak günlük 12,53 milyon varile geriledi. Böylece, günlük ham petrol üretimi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesine düştü.

Öte yandan Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, dün yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısa vadeli küresel tahminler üzerindeki aşağı yönlü ekonomik baskılara rağmen, büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. Suudi Arabistan hükümeti tarafından talep edilmesi halinde ham petrol üretiminin günlük 12 milyon varile çıkarılabileceği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 97,50 ile 97,91 dolar aralığının direnç, 96,84 ile 96,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Ekonomi Haberler

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