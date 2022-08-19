Brent petrolün varil fiyatı 96,02 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 96,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle petrol talebinin azalacağına yönelik beklentiler etkili oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun planlanan üretim artışı da fiyatları baskılıyor. Grup, 3 Ağustos'taki toplantısında petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ bir sonraki toplantısını 5 Eylül'de gerçekleştirecek.

Ayrıca, ABD'nin rekor ham petrol ihracatı, Libya'da üretimin yeniden başlaması ve Rusya ile İran'dan az da olsa devam eden ihracat, küresel arz daralması endişelerini hafifleterek fiyatları baskılıyor.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 200 bin varilin üzerine çıktığını, İran ise nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma konusunda ABD'nin yanıtını beklediklerini belirterek, "İran'ın anlaşmadaki ekonomik çıkarlarının sağlanması ve kırmızı çizgilerine riayet edilmesi halinde Viyana'da yeni bir aşamaya gireceğiz." dedi.

Öte yandan, ABD'nin petrol stoklarında geçen hafta beklenenden fazla düşüş olması fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Stoklar, ülkenin geçen hafta günde 5 milyon varillik rekor petrol ihracatı yapmasıyla keskin bir şekilde düşmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 96,30 ile 96,45 dolar aralığının direnç, 95,94 ile 95,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.