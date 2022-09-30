Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, OPEC+ grubunun gelecek haftaki toplantısında petrol üretimini kısacağına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki azalış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim'deki toplantısında üretimde kesintiye gitmesi bekleniyor. Rusya'nın günlük 1 milyon varillik bir üretim kesintisi miktarı önerebileceği tahmin ediliyor.

Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif etmesi de arz daralması beklentilerini kuvvetlendiriyor. Ancak uzmanlar, resesyon beklentilerinin yarattığı talep tarafındaki düşüşün arz kesintisi endişelerini gölgeleyerek fiyatları baskılamayı sürdüreceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,64 ile 87,87 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.